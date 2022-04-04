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Giriş Tarihi: 4.4.2022 19:13

Biden'ın oğlu hakkında şok gerçek! ABD Gizli Servisi korumak için bunu yapmış

Biden’ın oğlu hakkında şok gerçek! ABD Gizli Servisi korumak için bunu yapmış

ABD'de başkan Joe Biden ve ailesini korumakla yükümlü Gizli Servis teşkilatı Hunter Biden için her ay 30 bin dolar ödüyor. Biden'ın lüks yaşamı ile ilgi odağı olan oğlu Hunter Biden'ın korunması için Gizli Servis Malibu'daki lüks bir malikaneye aylık 30 bin dolar ödüyor.

ABC News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden'ın adı birçok yolsuzlukla anılan oğlu Hunter Biden'ın korunması için Gizli Servis Malibu'daki lüks bir malikaneye aylık 30 bin dolar ödüyor.

HUNTER BİDEN'A YAKIN OLMAK İÇİN SEÇİLDİ

Gizli Servis'in bu malikaneyi Hunter Biden'ın yaşadığı ve aylık kirası 20 bin dolar olan kendi malikanesine yakın olmak için seçtiği aktarıldı.

Eski bir Gizli Servis elemanı olan Don Milahek ise yaptığı açıklamada, genelde Gizli Servis'in koruma sorumluluğunu yerine getirmek için koruduğu kişinin evine yakın yerlerden evler kiralamak zorunda kaldığını belirtti.

UKRAYNA VE ÇİN İLE KURDUĞU İŞİLKİLER İLE GÜNDEMDEYDİ

Hunter Biden'ın babasının başkan olduğu dönemde Ukrayna ve Çin'deki şirketler ile kurduğu ilişkiler ve aldığı ödemeler Amerikan basınının gündemine son dönemde sık sık gelmeye başlamıştı.

Ayrıca Hunter Biden'ın vergi kayıtlarında birtakım usulsüzlükler nedeniyle federal soruşturma başlatılmış ve Hunter'ın lüks yaşamı ilgi odağı olmuştu.

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Biden'ın oğlu hakkında şok gerçek! ABD Gizli Servisi korumak için bunu yapmış
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