Biden’ın oğlu hakkında şok gerçek! ABD Gizli Servisi korumak için bunu yapmış

HUNTER BİDEN'A YAKIN OLMAK İÇİN SEÇİLDİ

Gizli Servis'in bu malikaneyi Hunter Biden'ın yaşadığı ve aylık kirası 20 bin dolar olan kendi malikanesine yakın olmak için seçtiği aktarıldı.

Eski bir Gizli Servis elemanı olan Don Milahek ise yaptığı açıklamada, genelde Gizli Servis'in koruma sorumluluğunu yerine getirmek için koruduğu kişinin evine yakın yerlerden evler kiralamak zorunda kaldığını belirtti.