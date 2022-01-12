Biden’ın tek sözü ortalığı karıştırdı

ABD lideri Joe Biden, Atlanta'da öğrencilerle bir araya geldi. Atlanta Üniversitesi'nde demeç veren Biden oy hakkında konuşurken bir gafa imza attı.

KAMALA'YA SESLENİŞİ OLAY OLDU

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten bahsederken, "Geçen hafta başkan Harris ve ben ABD'nin başkentinde Amerikan tarihindeki olayları gözlemlemek için durduk" sözlerine yer verdi.

Biden'ın yardımcı Harrris'e 'başkan' demesi ise kimse tarafından şaşkınlıkla karşılanmadı. Biden da kendini düzeltmedi.

BU İLK GAFI DEĞİL

Biden, göreve geldiğinden bu yana sürekli gaflara imza atıyor. Üstelik bu Kamala Harris'e ilk defa 'başkan' dediği bir durum da değil. Nitekim geçtiğimiz günlerde de Güney Carolina'da yaptığı bir konuşmada Harris'e yine 'başkan' diye hitap etmişti.

BAZI ARGO KELİMELERİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ayrıca söyledikleri bununla da sınırlı değil. Oy Hakları Yasası'nın uzatılması için konuşma yaparken de "Bunun için ne kadar lanet bir şekilde çalıştığımı bilemezsiniz" sözlerindeki 'lanet' kelimesini değiştirip 'kahrolası' gibi bir kelime kullanmıştı.

Benzer bir konuşmada da cehennem yerine yine 'kahrolası' kelimesini son anda söylemişti.

KAMU TARAFINDAN SÖYLEDİKLERİ TARTIŞILIYOR

Bazen de ne söylediği bilinmeyen Biden, zaman zaman alay konusu oluyor. Yine geçtiğimiz günlerde "Dün ilk tutuklanışım" şeklinde bir cümle kurmuş, bunu niçin söylediğini kimse anlayamamıştı.



SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Bu açıklamalar sırasında arkada durup konuşmayı dinleyen Başkan Harris'in ise konuşmalardaki bu ifadeyle ilgili bir yorum yapmadığı belirtildi.