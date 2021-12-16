Bilim insanları açıkladı! İşte Omicron’un akciğerlere etkisi…

Hong Konglu bilim insanları Omicron üzerinde yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda, varyantın Delta'ya göre bronşlara daha hızlı ve etkin bulaştığını ancak akciğerde hastalık şiddetinin düşük olduğunu açıkladı. Omicron, bulaşmadan 24 saat sonra Delta ve diğer Kovid-19 varyantlarına göre 70 kat daha fazla çoğaldı, ancak kendini 10 kat daha düşük kopyaladı.

BRONŞLARDA DAHA HIZLI ÇOĞALIYOR

Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha önce MERS virüsü ve grip virüsünde kullandıkları tekniği, Omicron varyantının diğer Kovid-19 varyantlarına oranla 'bulaşma ve hastalık şiddetini' ölçmek için kullanarak bilimsel sonuçlara ulaştı.

Akciğer dokusunda Omicron'u başarıyla izole eden bilim insanları, Omicron'un bronşlarda orijinal Kovid-19 virüsü ve Delta varyantından daha hızlı çoğaldığını buldu. Omicron varyantı, bulaşmadan 24 saat sonra Delta varyantından ve Kovid-19 virüsünden yaklaşık 70 kat daha fazla çoğaldı. Ancak Omicron, akciğer dokusunda kendini 10 kat daha düşük kopyalayarak hastalığın şiddetini düşürdü.