Bilim insanlarından çarpıcı keşif: Ünlü Amerikan Yerli Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın torununun oğlu bulundu

SAÇ ÖRNEĞİ ÇOK AZ VE BOZULMUŞTU

Cambridge Üniversitesi'ndeki Lundbeck Vakfı GeoGenetics Merkezi'nin yöneticisi Eske Willerslev liderliğindeki bilim insanları, bu çalışmanın daha önce yapılamadığını çünkü Oturan Boğa'nın günümüze kalan saç örneklerinin çok az ve bozulmuş olduğu için DNA elde etmek için yetersiz kaldığını belirtti. Geliştirilen yeni bir yöntem sayesinde, 14 yıl boyunca saç örneği üzerinde çalışıldığı ve sonucunda DNA doğrulaması için yeterli veri elde edildiği ifade edildi.