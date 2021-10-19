Bill Gates’e şok suçlama: Çalışanına uygunsuz mesaj gönderdiği iddia edildi

Eşi Melinda Gates ile boşanma kararı almasının ardından adı skandallar ile gündeme gelen Bill Gates ile ilgili şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Gates'in bu kez de çalışanına uygunsuz mesajlar attığı ortaya çıktı.
KADIN ÇALIŞANA UYGUNSUZ MESAJ İDDİASI
Bir Microsoft çalışanıyla ilişkisi olduğu öne sürülen Bİll Gates ile ilgili şoke eden bir iddia daha ortaya çıktı. Yetkililer 2020'de Microsoft'taki aktif görevini bırakan Gates'in, 2008 yılında bir çalışanıyla e-posta trafiğine girdiğini fark etti. ABD'li Wall Street Journal'da yer alan iddialara göre, o dönem şirketi yönetmeyi sürdüren ve evli olan Gates'in gönderdiği e-postalarda uygunsuz tekliflerde bulunduğu ifade edildi.
Microsof'ta dönemin Başkan Yardımcısı Brad Smith ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lisa Brummel'in, durumu fark ederek Gates ile konuşmasının ardından Gates, söz konusu uygunsuz içerikli e-postaları göndermeyi bıraktı.
GATES CEPHES YALANLADI
Guardian gazetesine açıklama yapan Gates'in basın sözcüsü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken iddiayı ortaya atanları bilgisizlikle suçladı. Daha önce ise Bill Gates'in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği iddia edilmişti.