Bill Gates’e şok suçlama: Çalışanına uygunsuz mesaj gönderdiği iddia edildi

KADIN ÇALIŞANA UYGUNSUZ MESAJ İDDİASI

Bir Microsoft çalışanıyla ilişkisi olduğu öne sürülen Bİll Gates ile ilgili şoke eden bir iddia daha ortaya çıktı. Yetkililer 2020'de Microsoft'taki aktif görevini bırakan Gates'in, 2008 yılında bir çalışanıyla e-posta trafiğine girdiğini fark etti. ABD'li Wall Street Journal'da yer alan iddialara göre, o dönem şirketi yönetmeyi sürdüren ve evli olan Gates'in gönderdiği e-postalarda uygunsuz tekliflerde bulunduğu ifade edildi.