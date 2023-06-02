Bin katil arı saldırdı ama öldüremedi

ABD'nin Arizona eyaletindeki Florasan kasabasında yaşayan 60 yaşındaki John Fischer, bin katil arıdan oluşan bir sürünün saldırısına uğradı ve en az 250 kez sokuldu. Arılar, Fischer'ın üzerine üşüştüğünde köpeği Pippin kaçmayı başardı. Tekerlekli sandalye kullanan Fischer hastaneye kaldırılırken, kolları, göz kapakları, ağzı, kulakları, bacakları ve sırtından en az 250 arı iğnesi çıkarıldı. Köpeği Pippin'den de yaklaşık 50 iğnenin çıkarıldığı belirtildi. Bu arılar ilk olarak 1956'da bal üretimini artırmak amacıyla Brezilya'ya getirildi ve oradan da tüm kıtaya yayıldı. Katil diye anılsa da sanılanın aksine, bu arıların zehirleri Avrupalı bal arılarınkinden daha güçlü değil. ABD Tarım Bakanlığı'na göre ölümcül sayı, yetişkinlerde yaklaşık 1100, çocuklarda ise 500.