BioNTech deprem bölgesine 1 milyon avro bağışladı

BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin yaptığı açıklamada, "BioNTech olarak Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte." dedi.

Şahin, 500 bin avrosu kar amacı gütmeyen Alman kuruluş Aktionsbuendnis Katastrophenhilfe'ye 500 bin avrosu da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Almanya'daki ortaklarına olmak üzere toplam 1 milyon avro yardım yaptıklarını bildirdi.

Müdahale ekiplerine, hayat kurtarmak ve etkilenen insanlara destek olmak için yorulmadan çalışan herkese minnettar olduklarını kaydeden Şahin, "Türkiye ve Suriye'deki insani yardımlara katkıda bulunmak istiyoruz. Türk personelimiz açısından da durumu yakından izlemeye devam ediyor ve ihtiyaç halinde bireysel yardım da sunuyoruz. Tüm yönetim kurulu adına, bu özel durumlarda gönüllü olarak yardım eden ve bağış toplama faaliyetlerine katılan meslektaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.