Bir çuval una gittik kurşun yağdırdılar

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 193 artarak 30 bin 228'e yükseldi. Katil İsrail'in önceki gün gerçekleştirdiği un katliamından kurtulanlar ise vahşet anlarını anlattı. Perşembe günü yaşanan katliamda İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Raşid Caddesi üzerinde 18-30 arası yardım kamyonu bekleyen binlerce Filistinliye her türlü silah ile ateş açmıştı. İnsanlık tarihine bir kara leke olarak daha kazınan katliamda 112 kişi yaşamını yitirdi, 760'tan fazla kişi de yaralandı.Sky News'e konuşan yardım organizatörleri İsrail'e kamyonları haber verdiklerini dile getirdi.Nitekim kamyonlar İsrail askeri kontrol noktasından geçmiş ve kuzeye doğru ilerliyordu.Yaralı kurtulan Suheyb Şaban: TIR'ın üzerine çıkarak 25 kiloluk bir çuval aldım. İndikten sonra İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandım.Abdulkerim Lebed: İsrail tankları TIR'ların önüne geçti ve üzerimize ateş açtılar.Al Jazeera kanalına konuşan bir görgü tanığı "Un almaya gitmiştik. Keskin nişancılar bize ateş açtı. Panik ve izdiham oluştu" derken, diğer tanık "Beni ayağımdan vurdular" dedi.Al Jazeera'ya konuşan başka tanık "Saatlerce kamyonlarını bekledik. Kamyonlar gelince yanlarına koştuk. Ama İsrail tankları ateş açtı" dedi.BBC Arapça'ya konuşan Remzi Muhammed Rihan isimli tanık, "Yardım geleceğini söylediler. Ateş açılmayacak dendi. Ama kamyonlar gelir gelmez ateş açtılar" dedi.İsrail yüzlerce Filistinlinin yardım kamyonlarının etrafında toplandığını gösteren video yayımladı. Videoda açıkça görülen İsrail tankları, bombalanmış alanlar, bir anda oluşan panikler gibi anlar İsrail'i yalanladı. "Bazı sivillerin" üzerine ateş açıldığını itiraf eden işgalci İsrail'e göre hayatını kaybedenlerin çoğu izdiham sonucu öldü.BBC, CNN, Guardian, New York Times gibi yayın organları haberlerinin başlıklarında "İsrail katliamı" ya da "İsrail yardım konvoyunu vurdu" şeklinde net ifadelerden kaçındı. Satır aralarında ise görgü tanıklarının üzerlerine ateş açıldığını söyledikleri aktarıldı.ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i suçlayan bir açıklama yapmasını önledi. Diğer 14 üye İsrail'in suçlandığı bir açıklama yapılmasını destekledi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, yaşananların henüz netleşmediğini söyledi.New York Times'ın 7 Ekim'deki cinsel saldırı iddialarına ilişkin haberinin, İsrail istihbarat biriminde görev yapmış Anat Schwartz tarafından hazırlandığı tespit edildi. İtalya merkezli Corriere della Sera ise "Filistinli kalabalık, Gazze'de insani yardım kamyonlarına saldırdı" başlığını atınca tepki yağdı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda onlarca cami yerle bir oldu. Filistinliler dün cuma namazını enkaz yığınları arasında kıldı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınadı.AP milletvekilleri saldırıyı savaş suçu olarak nitelerken, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail askerlerinin sivilleri hedef aldığını söyledi.Çin Dışişleri Bakanı Mao Ning, saldırı sonrasında "şoke" olduklarını açıkladı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'de yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'e tepki göstererek bu ülkeden silah alımını askıya aldıklarını duyurdu.Uluslararası Af Örgütü'nden, Gazze'de yardım bekleyenlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısı.Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail askeri operasyonlarının etik ve yasal bir limiti yok" açıklaması yapıldı.Avrupa'dan çok sayıda ülke, İsrail vahşetine yönelik uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.