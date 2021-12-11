Bir gecede 24 hortum: 70 ölü

ABD
, hortumlarla sarsıldı. Ülke basınına göre Arkansas
, Illinois
, Kentucky
, Missouri
ve Tennessee
eyaletlerinde toplamda 24 hortum ve kasırga oluştu. En büyük hasarın yaşandığı Kentucky eyaletindeki şiddetli hortumlar sebebiyle yaklaşık 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kentuck Valisi Andy Beshear, eyaletin özellikle Mayfield kentinde bir fabrikanın hortumda zarar gördüğünü ve toplu ölümler olduğunu belirterek can kaybının 100'e uluşabileceğini duyurdu. Eyalet genelinde OHAL ilan ettiklerini belirten Vali Beshear, yaşanan şiddetli hava olaylarının son derece nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.