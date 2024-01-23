Bir günde 24 askerini kaybetti

İşgalci İsrail ordusu, Hamas ile çatışmalarda savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı. İsrail ordusu, Hamas arasındaki çatışmalarda önceki gün 24 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşanan bu en büyük askeri kayıp ülkede şok etkisi yarattı. Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık" ifadesini kullandı."Felaket" olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktaran Netanyahu, Gazze'ye saldırıların "mutlak zafere" ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da yayımladığı mesajında bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtmişti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari operasyon yürüttükleri iki binanın yakınındaki bir tanka roket güdümlü el bombası (RPG) ateşinin isabet etmesi sonucu 21 askerin öldüğünü söyledi. Hamas hareketinin askeri kolu İzzeddin El Kassam Tugayları ise, Gazze'nin Han Yunus şehrinde, Al-Yassin 105 füzesiyle İsrail'e ait bir zırhlı personel taşıyıcının imha edildiğini açıkladı. İsrail henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim'den beri öldürülen İsrail askeri sayısı 221'e yükseldi. Lübnan sınırı ve Batı Şeria'daki çatışmalarda dahil toplam sayı 556'ya çıktı.