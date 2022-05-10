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Giriş Tarihi: 10.5.2022 16:29

Bir ilk! Litvanya Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'soykırım' olarak tanıdı

AA
Bir ilk! Litvanya Parlamentosu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını ’soykırım’ olarak tanıdı

Rusya-Ukrayna savaşı 76. günde devam ederken Litvanya'dan Rusya'yı küplere bindirecek bir açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonu 'soykırım' olarak tanımlayan ülke bu durumu bu şekilde nitelendiren ilk ülke oldu.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, 128 lehte oyla kabul edilen kararda, Rusya'nın askeri güçleri ve paralı askerlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında "toplu savaş suçu" işlediğine işaret edildi.

'SOYKIRIM' OLARAK KABUL EDİLDİ

Kararda, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın, Ukrayna halkına karşı "soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.

CEZA MAHKEMESİNE VURGU YAPILDI

Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir." ifadeleri yer aldı.

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Bir ilk! Litvanya Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'soykırım' olarak tanıdı
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