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Giriş Tarihi: 28.3.2022 09:52 Son Güncelleme: 28.3.2022 10:27

Bir süredir sağlık problemleri olan Elizabeth'in sorunu 1.5 milyonla çözüldü! 'Mobil Kraliçe' yollarda

Bir süredir sağlık problemleri olan Elizabeth’in sorunu 1.5 milyonla çözüldü! ’Mobil Kraliçe’ yollarda

Bir süredir sağlık problemleriyle boğuşan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in geçtiğimiz günlerde çıkan bastonlu fotoğrafları medyada geniş yankı uyandırmıştı. Saray kaynakları artık yürümekte zorluk çeken Kraliçe için bir çözüm bulduklarını söyledi. 62 bin sterlin (yaklaşık 1 buçuk milyon) değerindeki çözüme ise 'Mobil Kraliçe' deniyor. Mobil Kraliçe o kadar konforlu ki dış basın bu araca 'adeta yuvarlanan bir taht' sıfatını verdi.

Geçtiğimiz aylarda Kovid-19'a yakalanan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth başta İngiltere olmak üzere dünyada endişe yaratmıştı. Şu anda Windsor Kalesi'nde ikamet eden Kraliçe, önümüzdeki hafta Westminster Abbey'de merhum kocası Prens Philip'i anmak için şükran ayinine katılmayı umuyor.

SAĞLIK SORUNLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Ancak Kraliçe'nin sağlık durumunun pek iyi gitmediği yönünde çeşitli iddialar mevcut. Nitekim Elizabeth'in Windsor Şatosu'nda verdiği davette elinde tuttuğu baston İngiliz basının oldukça ilgisini çekti.

DEĞERİ 1 MİLYONDAN FAZLA

Yaşanan bu olaydan sonra Kraliçe'nin yürümekte zorlandığı açık bir şekilde beyan edilmeye başladı. Elizabeth'in bu sorunu 62 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 210 bine) mal oldu.

İSMİNİ DE KOYDULAR

95 yaşındaki hükümdar artık dolaşımını yüksek teknoloji özellikli bir golf aracı ile sağlayacak. Aracın içinde buzdolabı ve eğlence ekranı gibi eklemeler de mevcut. Araç hızlı pille çalışılıyor ve şarja kadar 50 millik bir menzile sahip. Aynı zamanda hava durumunun görülebileceği bir tablet de var. Kaynaklar araca 'Mobil Kraliçe' ismini verdiklerini söyledi.

DENEME SÜRÜŞÜ YAPTI

Aracı teslim alan Elizabeht'in Windsor Kalesi içinde hızlı bir tur attığı da ifade edildi. Saray kaynakları, Kraliçe'nin yürüme problemine çare bulunduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

"GAYET KEYİFLİ"

Kraliçe Elizabeth'in son 6 aydır baston kullandığı görülüyor bunun yanı sıra Balmoral Kalesi'ne bir asansör yerleştirildi. Kraliçe'ye yakın kaynaklar, Elizabeth'in moralinin çok yerinde olduğunu da sözlerine ekledi. "Yaşananlardan dolayı hiç keyfini kaçırmıyor" ifadelerine yer verildi.

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Bir süredir sağlık problemleri olan Elizabeth'in sorunu 1.5 milyonla çözüldü! 'Mobil Kraliçe' yollarda
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