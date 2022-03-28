Bir süredir sağlık problemleri olan Elizabeth’in sorunu 1.5 milyonla çözüldü! ’Mobil Kraliçe’ yollarda

SAĞLIK SORUNLARI ENDİŞELENDİRİYOR
Ancak Kraliçe'nin sağlık durumunun pek iyi gitmediği yönünde çeşitli iddialar mevcut. Nitekim Elizabeth'in Windsor Şatosu'nda verdiği davette elinde tuttuğu baston İngiliz basının oldukça ilgisini çekti.
İSMİNİ DE KOYDULAR
95 yaşındaki hükümdar artık dolaşımını yüksek teknoloji özellikli bir golf aracı ile sağlayacak. Aracın içinde buzdolabı ve eğlence ekranı gibi eklemeler de mevcut. Araç hızlı pille çalışılıyor ve şarja kadar 50 millik bir menzile sahip. Aynı zamanda hava durumunun görülebileceği bir tablet de var. Kaynaklar araca 'Mobil Kraliçe' ismini verdiklerini söyledi.
DENEME SÜRÜŞÜ YAPTI
Aracı teslim alan Elizabeht'in Windsor Kalesi içinde hızlı bir tur attığı da ifade edildi. Saray kaynakları, Kraliçe'nin yürüme problemine çare bulunduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.
"GAYET KEYİFLİ"
Kraliçe Elizabeth'in son 6 aydır baston kullandığı görülüyor bunun yanı sıra Balmoral Kalesi'ne bir asansör yerleştirildi. Kraliçe'ye yakın kaynaklar, Elizabeth'in moralinin çok yerinde olduğunu da sözlerine ekledi. "Yaşananlardan dolayı hiç keyfini kaçırmıyor" ifadelerine yer verildi.