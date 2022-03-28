Bir süredir sağlık problemleri olan Elizabeth’in sorunu 1.5 milyonla çözüldü! ’Mobil Kraliçe’ yollarda

İSMİNİ DE KOYDULAR

95 yaşındaki hükümdar artık dolaşımını yüksek teknoloji özellikli bir golf aracı ile sağlayacak. Aracın içinde buzdolabı ve eğlence ekranı gibi eklemeler de mevcut. Araç hızlı pille çalışılıyor ve şarja kadar 50 millik bir menzile sahip. Aynı zamanda hava durumunun görülebileceği bir tablet de var. Kaynaklar araca 'Mobil Kraliçe' ismini verdiklerini söyledi.