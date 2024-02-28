Bir torba una hücum

srail ordusunun, halkı zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 76 artarak 29 bin 954'e yükseldi. Bombalardan kurtulanlar açlığa karşı yaşam mücadelesi veriyor. BM, "Gazze artık kıtlıktan bir adım uzakta. Yeterli yardımın ulaştırılamaması nedeniyle Gazze nüfusunun dörtte biri kıtlığın eşiğinde" uyarısı yaptı.2 aylık Mahmud Fattuh isimli bebek açlıktan öldü.Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hayvan yeminden yapılan ekmeği yiyen Halid adlı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.BM Nüfus Fonu, Refah'taki Al-Helal Al-Emairati Doğum Hastanesi'nde, annelerin doğum öncesi ve sonrası bakım alamamaları nedeniyle yeni doğan bebeklerin öldüğünü bildirdi.Sağlık Bakanlığı, "Gazze'nin kuzeyinde 2 bebek açlıktan öldü" açıklamasını yaptı.Güneydeki Refah'a havadan yardımlar indirildi. Gazzeliler, indirilen yardımlar için sahile akın etti.Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'ya ait uçaklardan paraşütle indirilen yardımların bir kısmının denize inmesi, Filistinlilerin yüzerek ulaşmasını engellemedi.İsrail'in dayattığı imkansızlık ve açlığın pençesindeki Filistinliler balıkçı tekneleriyle, bazıları yüzerek yardımlara erişmeye çalıştı.İsrailli aşırı sağcılar ise Gazze Şeridi'ne insani yardım TIR'larının geçişine engel oluyor.İsrail askerleri, yardım için toplananlara ateş açıyor.