BM: 4 sivili bombalaması soruşturulmalı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınladığı görüntülerin sorulması üzerine Haq, "Genel Sekreter (Antonio Guterres) görüntüleri çok rahatsız edici buldu." dedi.

Haq, Guterres'in silahsız 4 Filistinlinin yürürken İsrail saldırısıyla öldürülmesine ilişkin "kapsamlı, bağımsız ve güvenilir" soruşturma yürütülmesini istediğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulunduğunu belirten Haq, sivilleri (saldırılardan) ayrı tutma ve orantılılık ilkelerine de uyulması gerektiğini dile getirdi.

Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde; yürüyen 4 Filistinli sivilin, izlendikten kısa süre sonra birkaç kez atılan bombalarla tek tek hedef alındıkları yer alıyor.

Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.

4 sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.

"ARAZİLERİN STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMALI"

İsrail'in, işgali altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde yer alan 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi" diyerek el koymasıyla ilgili ise Haq, "Taraflar arasında anlaşmalar dışında arazilerin statüsüne ilişkin hiçbir değişiklik yapılmaması gerektiğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Haq, BM'nin daha önce benzer olaylar hakkında da endişelerini dile getirdiğini anımsattı.

İsrail'in, söz konusu 8 bin dönüm araziye, "devlet arazisi" olduğu gerekçesiyle el koyduğu bildirilmişti.

Bu arazinin "devlet arazisi" ilan edilmesinde, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in rolü olduğu aktarılmıştı.

Smotrich, söz konusu adımı "önemli ve stratejik" şeklinde niteleyerek yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını teşvik ettiklerini kaydetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.