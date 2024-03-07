BM bir kez daha ‘soykırım’ dedi: Bunu modern zamanlarda hiç görmedik!

Fakhri, yetersiz beslenen çocukların gelişimde sorun yaşayacağına, bu durumun uzun vadeli ve kalıcı etkilerinin olacağına işaret etti. Açlık nedeniyle çocuk ölümlerinin yaşanmasının ardından ölüm oranlarının da önemli oranda arttığının görüleceğine dikkati çeken Fakhri, "Bundan daha korkunç bir durum hayal edemiyorum." diye konuştu.

Fakhri, ülkelerin son dönemde Gazze'ye havadan yardım indirmelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Havadan yardım indirmek çok maliyetli ancak etkili değil. Havadan yardım, bazen çok fazla kaos ve soruna neden olabilir. Gıdalar her yere dağılırken bunları dağıtmanın sistematik bir yolu da yok. Bu kadar zaman ve parayı maliyeti yüksek havadan yardımlarına harcamak yerine, ABD ile bu yardımları yapan diğer ülkeler, İsrail'e, Gazze'ye insani yardımın serbestçe girişine izin vermesi ve kalıcı bir ateşkes sağlaması için baskı yaparak acilen ateşkes sağlanmasına odaklanmalı. (Havadan yardım) Bu, ölmek üzere olan birine yara bandı yapıştırmak gibidir. Bunun uzun vadeli etkisi çok az."