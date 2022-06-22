BM Genel Sekreteri Guterres’ten nükleer silah uyarısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen BM Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (TPNW) taraf devletlerin ilk toplantısına video mesajıyla katılan Guterres, "nükleer silahların, devletlerin sorunları diyalog ve iş birliğiyle çözememesinin ölümcül bir hatırlatıcısı olduğunu" belirterek, uluslararası toplumu "bu ölümcül silahları bir kez daha ve herkes için terk etmeye" çağırdı.

BM Genel Sekreteri, "Onlar bizi yok etmeden önce bu silahları yok edelim. Hiroşima ve Nagazaki'nin korkunç dersleri hafızalardan siliniyor." dedi.

Dünya çapında 13 binden fazla nükleer silahla, daha önce hayal bile edilemeyen nükleer çatışma tehlikesinin olasılıklar arasında olduğuna değinen Guterres, "Jeopolitik gerilimler ve güvensizlik dünyasında bu bir imha reçetesidir. Bir avuç ülkenin nükleer silahlarının gezegenimizdeki yaşamı tehlikeye atmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.