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Giriş Tarihi: 28.6.2023

BM: Guantanamo utanç verici

BM: Guantanamo utanç verici
BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Aolain, ABD'nin yüzlerce insanı hapsettiği Küba'daki Guantanamo hapishanesine düzenlediği ziyaret sonrasında hazırladığı raporu gazetecilerle paylaştı. Hâlâ tutuklu bulunanlar ve serbest bırakılanla görüştüğünü belirten Aolain, "Hepsi çok geç kaldığımızı söyledi" dedi. Aloain, "Guantanamo'daki uygulamalar tutukluların temel hak ve özgürlükleri üzerinde derin etki bırakırken uluslararası hukuk bağlamında acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye tekabül ediyor" dedi. Guantanamo hapishanesinin kapatılması çağrısında bulunan Aloain, "Guantanamo, hem bireysel olarak hem de kolektif olarak utanç verici bir yer" dedi.
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BM: Guantanamo utanç verici
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