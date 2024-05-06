BM: Kıtlık yayılıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 kişinin daha ölmesiyle 34 bin 683'e yükseldi. Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 12 su kuyusu, 2 su arıtma tesisi ile binlerce metre su şebekesi yıkıldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada Gazze'nin kuzeyini saran kıtlığın güneye doğru yayıldığı belirtildi. İsrail'in savaşın yıprattığı bölgeye giden gıda yardımı miktarını sınırlamaya devam ettiği aktarıldı.ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesi, Washington yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek bir mühimmat sevkiyatını durdurduğunu bildirdi. Bu durumun Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa yaşandığına işaret edilen haberde, son gelişme Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtı. Haberde, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Refah'a yönelik muhtemel kara saldırısı hakkında "sert bir görüşme" gerçekleştiği de kaydedildi.