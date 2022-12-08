BM, Myanmar açıklarında mahsur kalan Arakanlı mültecilerin acilen kurtarılmasını istedi

UNHCR Asya Pasifik Ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 200 Arakanlıyı taşıyan geminin 1 Aralık'ta motor arızası yaptığı ve o tarihten bu yana akıntılar nedeniyle sürüklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mültecilerin günlerdir su ve yemek olmadan hayatta kalmaya çalıştığı belirtilerek, "Mülteciler kurtarılmazsa ilerleyen günlerde ciddi can kaybı riskleri olacak." ifadesi kullanıldı.

Bölge ülkelerine, uluslararası deniz hukuku uyarınca sorumlulukları hatırlatılan açıklamada, "Bu, denizde zor durumda kalan sivilleri kurtarma görevini yerine getirme." değerlendirmesi yapıldı.