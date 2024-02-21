BM’de Gazze’de ateşkes tasarısını veto eden ABD’ye Çin ve Fransa’dan tepki

ABD, dün Cezayir tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti. ABD'nin ateşkes talep eden karar tasarısını üçüncü kez veto etmesine tepki geldi. Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin tasarıyı veto etmesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve bu kararından memnuniyetsizlik duyduğunu ifade etti. Zhang, insanlığın asgari gereksinimlerine yönelik böyle bir kararın bölgedeki durum nedeniyle gerekli olduğunu ve tüm BMGK üyelerinin desteğini alması gerektiğini söyledi.Güvenlik Konseyi'nin bu katliamı durdurmak için hızlı davranması gerektiğini belirten Zhang, "Güvenlik Konseyi ateşkesi sağlamak için harekete geçmelidir. Bu bir tartışma konusu değil, konseyin kaçınamayacağı ahlaki bir yükümlülüktür. Bu, konseyin üstlenmesi gereken yasal bir sorumluluk ve BM antlaşması çerçevesinde yerine getirilmesi gereken siyasi bir yükümlülüktür" şeklinde konuştu. Zhang, "Veto, ateşkes sağlanması ve savaşın sona ermesi yönündeki güçlü çağrıyı bastıramaz. Güvenlik Konseyi, veto nedeniyle adaleti sağlamak ve sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmayı durduramaz" dedi. Oylamanın sonucuna bakıldığında ABD'nin veto uygulamasının Güvenlik Konseyi'nin ezici fikir birliğini bastırdığı vurgulayan Zhang, "ABD'nin vetosu yanlış bir mesaj göndererek Gazze'deki durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor" ifadesini kullandı.Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, sahadaki korkunç duruma bakıldığında Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının kabul edilememiş olmasından üzüntü duymaktadır. Tüm rehineler serbest bırakılmalı ve ateşkes derhal uygulanmalıdır. Fransa bu amaçla BM Güvenlik Konseyi'ndeki kararlılığını sürdürecek" dedi.Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, karar tasarısının veto edilmesini kınayarak, "Bu oturum sona erdiğinde Konsey'in eylemsizliği nedeniyle 25'ten fazla Filistinli ölmüş olacak. Bu, daha fazla bebeğin öldürüleceği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için 15 üyeden 13'ü lehte oy kullanırken, İngiltere ise çekimser kalmıştı.