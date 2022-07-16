BM’den darbeci Bolton’a tepki

Birleşmiş Milletler (BM), eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başka ülkelerde darbe planlamalarını destekledikleri yönündeki demecine tepki gösterdi. Gazetecilerin Bolton'un açıklamaları doğrultusundaki sorularını yanıtlayan BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "BM, hangi ülke olursa olsun, herhangi bir demokratik olmayan yetki devrine karşı olduğunu teyit eder" ifadesini kullandı. Sözcü Yardımcısı, bu pozisyonun askeri darbe içerip içermediği sorusuna cevaben, "Evet, elbette" yanıtını verdi. Bolton, ABD dışındaki "darbelerin planlanmasına" dahil olduğu itirafında bulunmuştu.