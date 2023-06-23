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Giriş Tarihi: 24.6.2023

BM’den dikkat çeken PKK raporu: 1200’den fazla çocuğu silah altına aldı

Terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG’nin insanlık suçları BM raporlarına da girdi

BM’den dikkat çeken PKK raporu: 1200’den fazla çocuğu silah altına aldı
SON yıllarda Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla yok olma noktasına gelen terör örgütü PKK'nın küçük çocukları silah altına aldığı Birleşmiş Milletler'in (BM) yayınladığı raporla bir kez daha kanıtlandı. BM'nin Ocak- Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı belirtildi.



Suriye'de 2 bin 407 çocuğa karşı ağır ihlal tespit edildiği aktarılan raporda, burada 1696 çocuğun terör örgütü YPG/PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından asker olarak ya da farklı amaçlar için kullanıldığı ifade edildi. Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, YPG/PKK ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi. Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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BM’den dikkat çeken PKK raporu: 1200’den fazla çocuğu silah altına aldı
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