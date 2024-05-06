BM’den İsrail’e Refah tepkisi:

UNRWA, X sosyal medya platformundan İsrail'in Refah'a muhtemel kara saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, UNRWA'nın mümkün olduğu sürece Refah'ta kalmaya devam edeceği ve bölgedeki halka yardım sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

İsrail'in olası kara saldırısının bölgede neden olacağı sonuçlara dair ise açıklamada, "İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

Bölgede yaşayan Filistinlilere "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yapılmıştı.