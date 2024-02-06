BMGK’de ABD’nin Suriye ve Irak’a yönelik saldırıları eleştirildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını ele almak üzere toplandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisii Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerinin kurallara dayalı uluslararası sisteme kasıtlı olarak zarar verdiğini ve yeni oluşturulan düzenin "çete gibi" hareket etmeyi kolaylaştırdığını savundu.

ABD'nin saldırılarının mevcut ateşi alevlendirmeyi amaçladığını kaydeden Nebenzia, bunun da temel amacının ABD'nin dünyadaki hakim konumunu ne pahasına olursa olsun korumak olduğunu dile getirdi.

Nebenzia, "Kararlı bir şekilde ABD'nin egemen bir devlete karşı saldırı eylemini kınıyor, istikrarsızlığı artırma riski barındırdığını ifade ediyoruz." dedi.

Bunun Gazze'de eşi benzeri görülmemiş şiddeti de körükleyen bir adım olduğunu kaydeden Nebenzia, "ABD ve uşakları İsrail'in Gazze'de insanlık dışı ve kanlı operasyonunu sürdürmesine izin veriyor, buna BMGK'de ateşkes çabalarını engellemek de dahil." açıklamasını yaptı.

Nebenzia, tüm uluslararası topluma söz konusu anlamsız saldırıları kınama çağrısında bulundu.

"ABD'NİN ASKERİ FAALİYETLERİ BÖLGEDE GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise ülkesinin mevcut durumdan ciddi endişe duyduğunun altını çizdi.

Jun, "Çin, BM Şartı ile ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlal eden tüm faaliyetlere karşı çıkıyor." dedi.

ABD'nin Orta Doğu'da çatışma ortamı yaratmadığını savunduğunu anımsatan Jun, "Ancak gerçekte tam tersini yapıyor. ABD'nin askeri faaliyetleri bölgede yeni çatışmaya yol açıyor ve gerginliği artırıyor." ifadelerini kullandı.

Jun, tarihin askeri yolların çözüm olmadığını birçok kez gösterdiğini belirterek, şiddet kullanımının sadece daha fazla krize yol açtığını kaydetti

"BÖLGEDEKİ TEMEL SORUN İSRAİL REJİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOYKIRIMDIR"

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak ise ABD'nin saldırılarını meşru göstermek için her zamanki asılsız bahanelerini tekrar ettiğini söyledi.

ABD'nin BMGK'de daimi üye konumunu kötüye kullandığını ve Suriye dahil başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunan Aldahhak, "Suriye, ABD'nin bölgede ajanlarını korumak için gerçekleştirdiği saldırıları meşru göstermek adına ortaya attığı bahane ve yalanlarını tümüyle reddediyor." dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani de ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırıların şiddetle kınadı.

ABD'nin askeri faaliyetlerinin yasadışı ve haksız olduğunu savunan İravani, aynı zamanda ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına da karşı çıktı.

İravani, ABD ve İngiltere'nin asılsız bir şekilde İran'ı suçlayarak Orta Doğu'daki mevcut durumun gerçek sorumlusundan dikkati uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.

İran'ın bölgede gerginliği artırmayı amaçlamadığını ve Irak'ta hiçbir askeri mevcudiyeti bulunmadığını söyleyen İravani, Suriye'de ise sadece askeri danışmalarının bulunduğunu ifade etti.

İravani, "Herkes biliyor ki bölgedeki temel sorun İsrail rejimi tarafından yürütülen ve ABD tarafından desteklenen masum Filistinlilere yönelik işgal, şiddet ve soykırımdır." diye konuştu.

Irak'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Abbas Kadhom Obaid El-Fatlawi ise ABD saldırılarının "ikili ilişkilerinin" doğasına uygun olmadığını söyledi.

Kendi topraklarına yönelik her türlü saldırıyı kınayan El-Fatlawi, söz konusu saldırıların Irak'ın egemenliği ve güvenliğini ihlal ettiğinin altını çizdi.

El-Fatlawi, "BMGK, tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak zorundadır." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıklamıştı.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.