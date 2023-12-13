BM’nin acil ateşkes kararına Türkiye etkisi! İnsanlığın sesi oldu, olumlu oy kullanan ülke sayısı arttı

Türkiye Gazze'de yaşanan insani dramın sona ermesi için 8 Ekim'den bu yana dünyaya çağrı yaparken attığı diplomatik adımlarla fark yaratıyor. ABD'nin 8 Aralık tarihinde BM Güvenlik Konseyi'ne BAE tarafından sunulan ve ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesi üzerine, BM Genel Kurulu'nun Filistin konulu 10. Acil Oturumu (Emergency Special Session), Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Gruplarının talebi üzerine 12 Aralık 2023 tarihinde toplandı. 26 Ekim'de düzenlenen bir önceki Acil Özel Oturum'da Ürdün tarafından sunulan karar, 47 ülkenin eş sunuculuğunda ve 121 olumlu, 14 olumsuz, 44 çekimser oy ile kabul edilirken; 12 Aralık'ta kabul edilen karar için 153 olumlu, 10 olumsuz ve 23 çekimser oy verildi. Kararda daha fazla ülkenin olumlu, daha az sayıda ülkenin olumsuz oy kullanması Türkiye'nin insanlığın sesi olarak attığı adımların etkisini bir kez daha gösterdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de uluslararası camianın ortaya koyduğu bu net vicdani tavırla uyumlu hareket etmesi ve Gazze'deki katliamı durdurması gerektiğinin altı çiziliyor.