Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Boko Haram ile mücadelenin sembol ismine dolandırıcılıktan hapis
Giriş Tarihi: 26.10.2022 05:13

Boko Haram ile mücadelenin sembol ismine dolandırıcılıktan hapis

AA
Boko Haram ile mücadelenin sembol ismine dolandırıcılıktan hapis

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram ile mücadelenin sembol ismi, "Mama Boko Haram" olarak bilenen Avukat Aisha Wakil, dolandırıcılıktan 7 yıl hapse mahkum edildi

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) Sözcüsü Wilson Uwujaren, yaptığı açıklamada, Maiduguri'deki Federal Yüksek Mahkemesi'nin Wakil ve beraberindeki iki kişiyi 3 ayrı dolandırıcılık suçlamasından yargıladığını belirtti.

Uwujaren, mahkemenin Wakil'i ve beraberindeki 2 kişiyi, para cezası seçeneği olmaksızın 7 yıl hapis cezasına çarptırdığını ve mahkum ettiğini ifade etti.

Nijeryalı Avukat Aisha Wakil, ülkenin kuzeyinde terör örgütü Boko Haram'a katılanların silahlarını bırakarak eve dönmelerini sağlayabilmek amacıyla yıllardır sürdürdüğü mücadelesi nedeniyle "Mama Boko Haram" olarak anılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boko Haram ile mücadelenin sembol ismine dolandırıcılıktan hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA