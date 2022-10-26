Boko Haram ile mücadelenin sembol ismine dolandırıcılıktan hapis

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) Sözcüsü Wilson Uwujaren, yaptığı açıklamada, Maiduguri'deki Federal Yüksek Mahkemesi'nin Wakil ve beraberindeki iki kişiyi 3 ayrı dolandırıcılık suçlamasından yargıladığını belirtti.

Uwujaren, mahkemenin Wakil'i ve beraberindeki 2 kişiyi, para cezası seçeneği olmaksızın 7 yıl hapis cezasına çarptırdığını ve mahkum ettiğini ifade etti.

Nijeryalı Avukat Aisha Wakil, ülkenin kuzeyinde terör örgütü Boko Haram'a katılanların silahlarını bırakarak eve dönmelerini sağlayabilmek amacıyla yıllardır sürdürdüğü mücadelesi nedeniyle "Mama Boko Haram" olarak anılıyor.