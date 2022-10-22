Bolivya’da nüfus sayımı protestolarında bir kişi öldü

Muhalefetin yönetimindeki Santa Cruz eyaletinde, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'den 2024 için planlanan nüfus sayımını 1 yıl öne almasını talebiyle greve giden muhalifler, eyalet yollarını trafiğe kapatarak protesto gösterileri başlattı.

Protestoları reddeden hükümet yanlıları ile muhalif siviller arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi.

Santa Cruz'a bağlı, Brezilya sınırında Puerto Quijarro kentinde yol kesen muhaliflerle hükümet yanlıları arasında çıkan çatışmada Pablo Taborga isimli bir kişi aldığı darbeler nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Arce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Puerto Quijarro'da bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sivil grevde uygulanan şiddeti kınıyoruz. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyetlerimizi sunarız. Bu trajik olay soruşturulmalı ve sorumluları cezalandırılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Yaşamını yitiren Taborga'nın eşi yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, uluslararası otoyoldaki hareketlilikten geçimlerini sağlamaları nedeniyle yolun kapatılmasına karşı çıktıklarını ve kocasının aldığı darbeler nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Protestoları destekleyen ve eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in zorla istifasına neden olan şiddet olaylarında başlıca rolü oynayan Santa Cruz Eyalet Valisi Fernando Camacho, hükümetin, protestolara karşı diğer bölgelerden Santa Cruz'a insan taşıdığını iddia etti.

Camacho, bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "talihsizlik, maalesef söylemiştik, insanların taşınması açıkça şiddet üretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sokaklardaki tansiyonun düşürülmesi için hükümet yetkilileri ile siviller ve iş insanlarından oluşan Santa Cruz Sivil Komitesi arasında kurulan diyalog masasında, muhaliflerin nüfus sayım talebine karşı hükümet yetkilileri 2024 için planlanan sayımın, 2023'te yapılması için gerekli teknik şartların yeterli olmadığını belirtti.

Santa Cruz eyaletinde iki hafta öncesinden alınan grev ve protesto kararı nedeniyle, eyaletin başkenti yaklaşık 2 milyon nüfuslu Santa Cruz şehri hayalet şehre dönüştü.

Toplu taşımanın durma noktasına getiren, yolların kapatıldığı ve caddelerin boş kaldığı protestolarda muhalifler, eyaletin güncel olmayan nüfus sayımına göre Kongrede koltuk sayısı belirlendiği ve devletin mali kaynak kullanımını protesto ediyor.