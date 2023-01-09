Bolsonaro destekçileri kongre binasını bastı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak kongre binasına girdi. Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı göstericilerden bazılarının, Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü. 30 Ekim 2022'deki ikinci tur seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı. Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.