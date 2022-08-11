Bolton’a suikast suçlamasına İran’dan yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li yargı yetkililerin "siyasi saiklerle ve geçerli kanıtlar sunmadan" bu ülkedeki bir İran vatandaşını suçladığını savundu.

Kenani, "İran, bu komik ve asılsız suçlamalar bahane edilerek, İran vatandaşlarına yönelik herhangi bir eyleme karşı şiddetli uyarıda bulunmakta ve İran vatandaşlarının haklarını savunmak için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri alma hakkını saklı tuttuğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu iddia edilen Şehram Pursafi adlı bir İran vatandaşını Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Bolton'u öldürme planları yapmakla suçlamıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pursafi'nin muhtemelen İranlı general Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de öldürülmesine misilleme olarak, cinayeti gerçekleştirecek kişileri kiralamak için gizli bir insan kaynağına 300 bin dolar teklif ettiği öne sürülmüştü.

Açıklamada, Washington'daki federal mahkemede açılan suç duyurusunda adı geçen Pursafi'nin şu an ABD dışında olduğu ve yakalanması durumunda "uluslararası bir cinayet planına maddi destek sağlamaya çalışmaktan" yargılanacağı bilgisi verildi.

İRAN, BOLTON'U KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTIYLA BAĞLANTILI OLMAKLA SUÇLUYOR

Trump döneminde 2018-2019'da yaklaşık 1,5 yıl ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Bolton, görev süresi boyunca ve öncesinde İran'a yönelik sert söylemlerde bulunmuş, Bolton'un görev yaptığı dönemde İran ile ABD doğrudan çatışmanın eşiğine gelmişti.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Süleymani hayatını kaybetmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanları başta olmak üzere İranlı yetkililer, saldırının faillerinden intikam alınacağını duyurmuştu.

İran, 19 Ocak 2021'de Kasım Süleymani'ye yönelik suikastla bağlantılı oldukları iddiasıyla Bolton ve Trump'ın da aralarında olduğu üst düzey eski ABD'li yetkilileri yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

- Hamaney'in internet sitesinde Trump'a yönelik suikast animasyonu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde, İranlı general Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren bir animasyon yayınlanmıştı.

Son olarak 21 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ali Rıza Tengsiri, Washington'un Tahran'a yaptırımları kaldırma ve bazı imtiyazlar karşılığında ABD saldırısında öldürülen Süleymani'nin intikamını almaktan vazgeçme teklifinde bulunduğunu ancak intikam planlarının kesin olduğunu söylemişti.