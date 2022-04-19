Boris Johnson’a İsrail yapımı casus yazılım şoku

Citizen Lab tarafından yayınlanan açıklamada, casus yazılımın, İsrailli siber teknoloji sirketi NSO Group'a ait virüs olduğu belirtildi. Açıklamada, "2020 ve 2021'de resmi Birleşik Krallık ağlarında birden fazla şüpheli casus yazılım vakası gözlemlediğimizi Birleşik Krallık hükümetine bildirdiğimizi teyit ediyoruz" denildi.
Konuyla ilgili rapora göre, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) Babaşbakan Johnson'ın Başbakanlık Ofisi'ndeki birkaç telefonun test ettiği, ancak virüslü cihazın yerininin bulunamadığı belirtildi. Ayrıca casus yazılım tarafından alınan herhangi bir verinin niteliğinin de belirlenemediği aktarıldı.
Citizen Lab Direktörü Ron Deibert yaptığı açıklamada, "Kullandığımız çeşitli ağ tarama yöntemlerine dayanarak, Birleşik Krallık ağlarından yayılan virüsleri tespit ettik ve ilgili Birleşik Krallık yetkililerine, takip etmeleri için şüphelerimizi bildirdik." dedi.