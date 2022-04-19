Boris Johnson’a İsrail yapımı casus yazılım şoku

Deibert, Başkanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı Dairesi gibi ağlarda görülen casus yazılımın Birleşik Arap Emirlikleri (BEA), Hindistan, Kıbrıs ve Ürdün'e bağladıkları bir operatörle ilişkili olduğunu söyledi. Bir İngiliz hükümet sözcüsü ise, "Güvenlik konularında rutin olarak yorum yapmıyoruz" şeklinde konuştu.NSO Group tarafından yapılan açıklamada, iddiaların yanlış olduğu ve bunların NSO ürünleriyle ilişkilendirilemeyeceği belirtildi.Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, İsrailli teknoloji şirketi NSO tarafından geliştirilen casus yazılımının 50'den fazla ülkede gazetecileri, politikacıları ve hükümet yetkililerini hedef almak için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.