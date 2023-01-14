Brezilya eski Devlet Başkanı Bolsonaro için yeni karar: Hesap verecekler

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında destekçilerinin Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Yargıç Alexandre de Moraes, sosyal medya platformu Facebook'ta yayınladığı bir videoyu gerekçe göstererek Başsavcılığın Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebini kabul etti.

Yargıç Alexandre de Moraes yaptığı açıklamada, "Demokrasiye karşı korkakça komplolar kurmaya devam eden tanınmış kişiler hesap verecek" ifadelerini kullandı.