Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Brezilya’da kanlı baskın! 43 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.8.2023 09:29

Brezilya’da kanlı baskın! 43 kişi hayatını kaybetti

Brezilya’da polis kuvvetleriyle uyuşturucu çeteleri arasında çatışma çıktı. çıkan şiddet olaylarında 43 kişinin öldüğü belirlendi.

AA
Brezilya’da kanlı baskın! 43 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde polisin uyuşturucu çetelerine düzenlediği baskınlarda 43 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, Brezilya polisi, ülkenin Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kentte yürütülen operasyonda ölen 10 kişi arasında bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin liderinin de olduğu belirtildi.

Sao Paulo eyaletinde 5 gün boyunca yürütülen Kalkan Operasyonu'nda ise aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi ölürken, ülkenin kuzeydoğu Bahia eyaletinde 19 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Sao Paulo'nun Guaruja sahil kasabasında bir özel kuvvetler polisinin öldürülmesinin ardından başlatılan Kalkan Operasyonu'nda polis, 58 kişiyi gözaltına alırken, 385 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Guaruja'daki operasyonu eleştiren Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, polisin tepkisinin işlenen suçla orantılı olmadığını söylemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya’da kanlı baskın! 43 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA