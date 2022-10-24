Brezilya’da seçim gerginliği: Siyasetçi polislere el bombası fırlattı

Brezilya, kutuplaşmış bir atmosferde belirsizliğin hakim olduğu devlet başkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

30 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında gerilim sürerken Bolsonaro destekçisi siyasetçi Roberto Jefferson, el bombası saldırısıyla ülke gündemine oturdu.

TUTUKLAMA KARARINA EL BOMBASIYLA YANIT VERDİ

Pazar günü Rio de Janeiro'da yaşanan olayda, PTB partisinin eski lideri 69 yaşındaki Jefferson, kendisini tutuklamak için evine gelen polislere el bombası attı. Jefferson hakkında daha önce Başyargıç Carmen Lucia'ya hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı. Jefferson, halihazırda başyargıcı tehdit ettiği için ev hapsinde tutuluyordu.