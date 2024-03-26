Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da toprak kaymasında ölü sayısı 27'ye çıktı
Giriş Tarihi: 26.3.2024 06:22

Brezilya'da toprak kaymasında ölü sayısı 27'ye çıktı

Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

AA
Brezilya’da toprak kaymasında ölü sayısı 27’ye çıktı

Yetkililer, sel ve heyelanda Espirito Santo'da 19, Rio de Janeiro'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaklaşık 7 bin 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Brezliya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve felaketten etkilenen kişilere yardım ulaştırılacağını belirtti.

Sağanak yağışların ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'da toprak kaymasında ölü sayısı 27'ye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA