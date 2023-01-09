Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Kongre binasını bastı

Reuters'ten gelen bilgiye göre de Brezilya kongresi, Yüksel Mahkemesi ve Başkanlık Sarayı tamamen güvenlik güçleri tarafından tekrar kontrol altına alındı.

Devlet Başkanı Lula, olayla ilgili yakalananların terörist olarak değerlendirileceğini söyledi.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.