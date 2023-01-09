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Giriş Tarihi: 9.1.2023 01:11 Son Güncelleme: 9.1.2023 01:37

Brezilya'da Bolsonaro destekçileri Kongre binasını bastı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Reuters'ten gelen bilgiye göre de Brezilya kongresi, Yüksel Mahkemesi ve Başkanlık Sarayı tamamen güvenlik güçleri tarafından tekrar kontrol altına alınırken Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da, 31 Ocak'a kadar 'federal müdahale' yetkisi aldığını açıkladı.

AA
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Kongre binasını bastı

Ülke basınında çıkan habere göre, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.

Bazı göstericilerin Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü.

'FEDERAL MÜDAHALE' YETKİSİ

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye düzenlediği baskın sebebiyle, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, 31 Ocak'a kadar 'federal müdahale' yetkisi aldığını açıkladı.

Reuters'ten gelen bilgiye göre de Brezilya kongresi, Yüksel Mahkemesi ve Başkanlık Sarayı tamamen güvenlik güçleri tarafından tekrar kontrol altına alındı.

Devlet Başkanı Lula, olayla ilgili yakalananların terörist olarak değerlendirileceğini söyledi.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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Brezilya'da Bolsonaro destekçileri Kongre binasını bastı
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