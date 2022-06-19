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Giriş Tarihi: 20.6.2022

Brüksel’de üçlü NATO zirvesi

Brüksel’de üçlü NATO zirvesi
Finlandıya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde bugün devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konuş ülkeler arasındaki resmi düzeydeki görüşmelerin bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam edeceği belirtildi. İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in daveti üzerine, Brüksel'deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üst düzey temsilcilerinin bugün bir araya geleceğini söyledi.
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Brüksel’de üçlü NATO zirvesi
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