Bu kez tahtakuruları bastı

Birçok sorunla boğuşan Fransa'da farelerden sonra tahtakuruları da alarma yol açtı. Fransa'da, toplu taşıma araçlarında tahtakuruları olduğunu gösteren videolu paylaşımların sosyal medyada yayılmasının ardından, Ulaştırma Bakanı Clement Beaune durumu ele alacaklarını duyurdu. Bakan Beaune, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, toplu taşıma işletmeleriyle gelecek hafta toplantı yapacağını ve alınacak önlemleri görüşeceğini kaydetti. Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, önceki gün Başbakan Elisabeth Borne'a yazdığı mektupta, Fransa'nın 2024'te Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını hatırlatarak, hükümetten tahtakurusu sorununa karşı acil eylem planını devreye sokmasını istemişti. Ayrıca, başkentteki sinema salonlarında tahtakurusu tespit edilmiş, bu durum bilet satışlarını olumsuz etkilemişti. Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesi'nin (ANSES) verilerine göre, Fransa'da her 10 haneden 1'inde tahtakurusu problemi yaşanıyor. Paris'teki fare sorunu da geçen aylarda emeklilik reformu protestoları kapsamında temizlik işçilerinin greve gitmesiyle iyiden iyiye gün yüzüne çıkmıştı. Paris'teki fare sayısının insan sayısının yaklaşık üç katı olduğu düşünülüyor.