Bu park, ortak kaderimizin simgesi

Japonya
ve Türkiye
'nin ortak yönü, deprem ülkesi olmaları. 1995'te Büyük Hanşin Depremi, 1999'da Gölcük Depremi meydana geldi. O dönemde Japonya, Büyük Hanşin Depremi'nde kullanılmış prefabrik konutları Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait gemi ile Türkiye'ye göndermiş ve bu depremden etkilenen Hyogo vilayeti sakinleri tarafından toplanan para yardımını, afet nedeniyle kimsesiz kalan çocukların eğitimi için ulaştırmıştı. Bu fon halen Türk çocuklarına verilen afet önleme eğitiminde kullanılmakta.
2011'de meydana gelen Büyük Doğu Japonya Depremi'nde yaklaşık 16 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'den bir kurtarma ekibinin bölgeye giderek kurtarma faaliyetlerine katıldığını unutmayacağız.
2018 yılında Türkiye ve Japonya arasında, afet riskini azaltmada kapsamlı işbirliğini sağlamak amacıyla "Afet Risklerinin Azaltılması Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalandı. Türkiye ile deprem dâhil çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmekteyiz.
Depremler nedeniyle iki ülke arasında kurulan bağlantılar bunlarla sınırlı değil. On yıl önce meydana gelen Van
Depremi'nde, mağdurlara destek veren Miyazaki Atsushi artçı depremde hayatını kaybetmişti.
İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME VURGUSU
Miyazaki, sivil toplum kuruluşu olan "AAR Japan Mültecilere Yardım Derneği"nin çalışanıydı. AAR'ye katılma nedeni, Büyük Doğu Japonya Depremi'nde Türkiye'nin de dâhil olduğu pek çok ülkeden alınan desteğe karşılık duyduğu minnetti. O, 23 Ekim'de Van'da meydana gelen depremin ardından kurtarma faaliyetleri sırasında 9 Kasım'da meydana gelen artçı deprem nedeniyle 41 yaşındayken yaşamını yitirdi.
Miyazaki, Türkiye'de her zaman çevresiyle ilgili olmuş, yüzünden gülümsemesini eksik etmeden, ciddi, etkin biçimde faaliyette bulunmuş. Onunla çalışan Türkler, Türkçe öğrenmeye çalıştığını, Türk çocuklarla aktif olarak etkileşimde bulunduğunu, buradaki yaşamı çok beğendiğini, Türk yemeklerinin damak tadına uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Onun hizmetlerinin Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğa katkıda bulunduğuna şüphe yok.
Bu örnekteki gibi, Japonya - Türkiye ilişkilerinin en önemli özelliği, uzun süredir iki ülke halkının da birbiri hakkında çok olumlu imaja sahip olmaları ve bunu eylemleriyle ifade etmeleridir. Birbirini "kara gün dostu" olarak görüp, karşılıklı yardımlaşmaktadırlar. Yerel düzeyde de etkileşime ve karşılıklı yardımlaşmaya dair örnekler giderek artmakta.
Van Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan Miyazaki Atsushi adını taşıyan parkın yapımı bu yıl tamamlanmış olup, bugün düzenlenecek törenle açılışı yapılacak. Bölgede on yıl önce hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirken, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirme kararlılığımı yineliyorum.