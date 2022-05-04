Bu sözler ABD’yi çok kızdıracak! Rus savaş muhabirinden korkutan teklif: Bir krater açalım

Rusya lideri Vladimir Putin'in geçtiğimiz haftalarda tüm dünyaya verdiği gözdağının ardından, uluslararası alanda bir nükleer saldırı ve 3. Dünya Savaşı paniği başladı.
İFADELER GÜNDEME OTURDU
Putin'in açıklamaları sonrası ise Rus televizyonlarından Batı'ya yönelik tehditlerin ardı arkası kesilmez oldu. Son olarak ise savaş muhabiri olarak bilinen Rus Alexander Sladkov'un ifadeleri gündeme oturdu.
ATOM BOMBASI AÇIKLAMASI
Sladkov NATO'nun gözünü korkutmak için 'gösterici bir biçimde' birkaç bölge büyüklüğünde bir krater açmak için atom bombası atmak gerektiğini söyledi. Bir propagandacı olarak bilinen Sladkov, takipçilerine 40 kadar ülkenin Ukrayna'yı silahlandırmasından dolayı son çarenin bu olduğuna dikkat çekti.
ABD'YE SÖZLER
Savaş muhabiri sözlerine şöyle devam etti
"Amerikalılar Japonya üzerinde nükleer silahları kullandılar. Biz Ruslar da dolayısıyla bu 40 ülkeye karşı gelmebilmek ve sorunu ortadan kaldırmak için Ukrayna'da bunu yapmak zorunda kalacağız. Birkaç bölge büyüklüğünde bir krater Rusyanın barış ve uyumu getirmesi için NATO'ya yapılan çağrının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır" sözlerine yer verdi. Sladkov, savaşta her şeyin mümkün olabileceğini ve bunu ABD'den öğrendiklerini dile getirdi. Ukaryna'nın işinin kolaylaşamyacağını da söyledi.