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Giriş Tarihi: 4.5.2022 13:02 Son Güncelleme: 4.5.2022 13:15

Bu sözler ABD'yi çok kızdıracak! Rus savaş muhabirinden korkutan teklif: Bir krater açalım

Bu sözler ABD’yi çok kızdıracak! Rus savaş muhabirinden korkutan teklif: Bir krater açalım

Rusya-Ukrayna savaşı geçtiğimiz hafta politik masada ve geleneksel ile yeni medyada dönen nükleer saldırı iddialarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda. Rus savaş muhabiri ve büyük bir savaş propagandacısı olduğu bilinen Alexander Sladkov'dan ise korkutan bir teklif geldi. Ukrayna'daki 'sorunun' son bulması için bir 'krater' açmayı teklif eden Sladkov, nükleer savaş ile ilgili ABD'ye de taş attı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in geçtiğimiz haftalarda tüm dünyaya verdiği gözdağının ardından, uluslararası alanda bir nükleer saldırı ve 3. Dünya Savaşı paniği başladı.

İFADELER GÜNDEME OTURDU

Putin'in açıklamaları sonrası ise Rus televizyonlarından Batı'ya yönelik tehditlerin ardı arkası kesilmez oldu. Son olarak ise savaş muhabiri olarak bilinen Rus Alexander Sladkov'un ifadeleri gündeme oturdu.

ATOM BOMBASI AÇIKLAMASI

Sladkov NATO'nun gözünü korkutmak için 'gösterici bir biçimde' birkaç bölge büyüklüğünde bir krater açmak için atom bombası atmak gerektiğini söyledi. Bir propagandacı olarak bilinen Sladkov, takipçilerine 40 kadar ülkenin Ukrayna'yı silahlandırmasından dolayı son çarenin bu olduğuna dikkat çekti.

"UKRAYNA İÇİN BİR ÇÖZÜMÜMÜZ VAR"

Sladkov açıklamalarında, "Nükleer silahlar hakkında giderek daha fazla konuşuluyor ve Ukrayna için bir çözümümüz var. Rusya'nın bu konuda söyleyecek çok şeyi var. Eğer 40 ülke neo-Naziler'e yardım etmeye devam ederse başka çaremiz kalmayacak" sözlerine yer verdi.

ABD'YE SÖZLER

Savaş muhabiri sözlerine şöyle devam etti

"Amerikalılar Japonya üzerinde nükleer silahları kullandılar. Biz Ruslar da dolayısıyla bu 40 ülkeye karşı gelmebilmek ve sorunu ortadan kaldırmak için Ukrayna'da bunu yapmak zorunda kalacağız. Birkaç bölge büyüklüğünde bir krater Rusyanın barış ve uyumu getirmesi için NATO'ya yapılan çağrının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır" sözlerine yer verdi. Sladkov, savaşta her şeyin mümkün olabileceğini ve bunu ABD'den öğrendiklerini dile getirdi. Ukaryna'nın işinin kolaylaşamyacağını da söyledi.

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Bu sözler ABD'yi çok kızdıracak! Rus savaş muhabirinden korkutan teklif: Bir krater açalım
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