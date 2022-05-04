Bu sözler ABD’yi çok kızdıracak! Rus savaş muhabirinden korkutan teklif: Bir krater açalım

ABD'YE SÖZLER

Savaş muhabiri sözlerine şöyle devam etti

"Amerikalılar Japonya üzerinde nükleer silahları kullandılar. Biz Ruslar da dolayısıyla bu 40 ülkeye karşı gelmebilmek ve sorunu ortadan kaldırmak için Ukrayna'da bunu yapmak zorunda kalacağız. Birkaç bölge büyüklüğünde bir krater Rusyanın barış ve uyumu getirmesi için NATO'ya yapılan çağrının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır" sözlerine yer verdi. Sladkov, savaşta her şeyin mümkün olabileceğini ve bunu ABD'den öğrendiklerini dile getirdi. Ukaryna'nın işinin kolaylaşamyacağını da söyledi.