Bu sözler ABD’yi kızdıracak! Pelosi’nin Tayvan ziyaretine Rusya’dan sert sözler: Kendini kanıtlama arzusu

"NE İSTERSEM YAPARIM MANTIĞI VAR"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyaretini değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret, Ukrayna durumuyla ilgili konuştuğumuz aynı çizgiyi yansıtıyor. Bu konuda hiç şüphem yok. Bu, (ABD'nin) herkese her şeyin cezasız kaldığını kanıtlama ve her şeyin yapılabildiğini gösterme arzusudur. Ne istersem yaparım mantığı. Bunun Çin için ne anlama geldiğini çok iyi bilerek, boş yere tahrik edici bir unsur yaratmak için başka bir neden görmüyorum."