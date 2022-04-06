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Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:22

Buça'da resmen insanlık trajedisi yaşanıyor! Sokak sokak gezip aradığı babasının cansız bedenini buldu

İHA
Buça’da resmen insanlık trajedisi yaşanıyor! Sokak sokak gezip aradığı babasının cansız bedenini buldu

Rusya Ukrayna 39. günündeyken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölge Buça'daki cesetlerin görüntüleri tüm dünyanın gündemine oturdu. Olayla ilgili savaş tarafları devletler birbirini suçlamaya devam ederken, uluslararası alanda pek çok ülke olayın soruşturulması talebinde bulundu. Öte yandan Buça'da adeta bir insanlık trajedisinin yaşandığı ifade ediliyor. Savaşın 42. gününde Buça'da sokak sokak kayıp babasını arayan Konstantin'in de acı tabloyla karşılaşanlardan oldu.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 42. gününde devam ediyor. Bucha kentinde yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Bucha sokaklarında halen benzer görüntüler hakim.

BABASINI ARIYORDU

Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarından bir iz arıyor. O kişilerden biri olan Konstantin, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu.

"BURADA TRAJEDİ YAŞANIYOR"

Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, "Merhaba benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy'di. Bizler, 22 Nisan'da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımız için 5 gündür bir trajedi var" ifadelerini kullandı.

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Buça'da resmen insanlık trajedisi yaşanıyor! Sokak sokak gezip aradığı babasının cansız bedenini buldu
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