Bulgaristan’da 46 kişi yanarak can vermişti! On numara yağ şüphesi...

"İNSANIN AKLINA ON NUMARA YAĞ KULLANILDIĞINI AKLA GETİRİYOR"

Mustafa Yıldırım, "Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olması, insanın aklına ilk olarak on numara yağ ve beraberinde tiner gibi karışımların kullanıldığını getiriyor. Yangın hızına bakıldığı zaman böyle bir şüphe uyandırıyor. Ancak otobüsün kaza yapmasından sonra yangın çıkıyor. Sürtünmeden kaynaklanan bir yangın da olabilir. Otobüsün içinde yanıcı, patlayıcı bir şey olması lazım böyle bir yangın için. Avrupa'da petrol fiyatlarının çok yüksek olması da özellikle Makedonya gibi kontrolsüz denetimsiz ülkelerde bu tür yakıtların kullanılmasına neden olabilir diye düşünüyorum. Otobüsün eski olmasının da bir etkisi var. Bakımsızlığın etkisi var, öyle görünüyor. Tabii şu an şu anda konuştuklarımızın hepsi tahmine dayalı yorumlardır. Ama yangın hızına bakıldığı zaman bir yanıcı madde olduğu çağrışımını yapıyor. Önce bu firmanın ne olduğunu bilmek lazım. Bu bir Türk firması değil. Bir Makedon firması, turizm firması grup taşımacılığı yapıyor. Türkiye'ye belli aralıklarla tur düzenleyen bir firma" diye konuştu.