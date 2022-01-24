Burkina Faso’da ordu yönetime el koydu

BATI Afrika
ülkesi Burkina Faso
'da, Cumhurbaşkanı Roch Kabore
, darbeci askerlerce gözaltına alındı. Ardından ordu, yönetime el koyduğunu açıkladı. Kabore'nin başkent Ouagadougou
'daki evinin çevresinde yoğun silah sesleri duyulmasının ardından isyancı askerler tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Kabore, bir askeri kampa götürüldü. Kabore'nin yaşadığı mahallede gece boyunca yoğun silah sesleri duyuldu. Ülkede geçtiğimiz gün de birkaç askeri kamptan silah sesleri yükselmiş, ancak hükümet, darbe söylentilerini yalanlamıştı.