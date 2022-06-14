Burkina Faso'da silahlı saldırı: 50 ölü

Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo, düzenlediği basın toplantısında, cumartesiyi pazara bağlayan gece Seytenga ilçesine kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırdığını söyledi.

Sivillerin hedef alındığı saldırıda şimdiye kadar 50 cesede ulaştıklarını aktaran Bilgo, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Bilgo, hükümetin bu korkunç saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, halka, terörle mücadelede hükümet güçleriyle iş birliği çağrısında bulundu.

Seytenga ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.