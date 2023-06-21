Çad ordusu Fransa’dan özür diledi

Fransa Ordu Sözcüsü Pierre Gaudilliere de görüntülerin, 8 Haziran Perşembe günü Çad'ın doğusundaki Abeche'de asfalt yolun bulunmadığı bölgedeki arazi keşif görevinde yaşanan olaya ait olduğunu aktarmıştı.

Fransız askerlerinin, bu görev için Çad askeri ve sivil makamlarından alınmış izinleri bulunduğunu ifade eden Gaudilliere, askerlerin görev sırasında devriyeler tarafından durdurulduğunu ve belgelerinin kontrol edildiğini söylemişti.

Gaudilliere, "Bu oldukça saldırgan şekilde yapıldı." diyerek, Fransız askerlerinin gerekli izinleri olduğu için durumun hemen çözüldüğünü savunmuştu.