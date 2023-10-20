Cami ve kiliseler hedefte

İsrailFilistin'deki saldırılarının şiddetini artırıyor. El Ehli Baptist Hastanesi'nde 471 sivilin katledilmesinin ardından ibadethaneleri hedef alan İsrail, kutsal mekânları yıkmaya devam ediyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 9 cami tamamen yıkılırken, 17 cami de hasar gördü. Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kilise de hedef alındı. İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Öte yandan Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı 16'ya çıktı.İsrail, abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin 'bombalamaya hazırlık olarak' derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Kızılayı, hastanede 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğunu açıkladı. El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.