Camiyi işgal ederek Yahudi duası okudular

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiye çirkin saldırıda bulundu. Camiye postallarıyla giren askerlerden biri, mihrabın önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu. Dua caminin hoparlörlerinden yankılandığı sırada, bazı İsrail askerlerinin güldüğü duyuldu.Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaştı. Irkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de bu saygısızlığı yapan askerleri övdü. Türkiye, bu provokasyonu şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılara bir an önce son verilmesini, bu provokasyonları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.