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Giriş Tarihi: 13.2.2024 16:11

Çekya’dan vize kararı! ‘Süresiz olacak’

Çekya hükümeti, Rus ve Belarus vatandaşlarına uyguladığı vize yasağını süresiz uzatmayı planlıyor.

AA
Çekya’dan vize kararı! ‘Süresiz olacak’

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Moskova yönetiminin Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yaklaşık 2 yıldır uygulanan vize ve oturum izni yasağını süresiz uzatmayı planlıyor.

Çekya Haber Ajansının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa tepki olarak Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yürürlükte olan vize ve oturum izni yasağının süresiz uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi

Haberde, Rus ve Belarus vatandaşlarına yeni vize ve oturum izni verilmesini yasaklayan düzenlemenin 31 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

Yasak, insani durumlar nedeniyle yapılan başvuruları kapsamıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşlığı bulunan ya da Çek bir aile ile akrabalığı olan kişiler kısa süreliğine vize başvurusunda bulunabiliyor.

Çekya, savaşın başlamasının ardından yürürlüğe giren düzenlemeyi geçen yıl bir kez daha uzatmıştı.

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Çekya’dan vize kararı! ‘Süresiz olacak’
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