Cenazedeki Filistinlilerin evlerini yağmaladılar

İşgalcı İsrail güçlerinin zulmü dinmiyor. 11 Mayıs günü ünlü gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldüren İsrail askerlerine dünyadan tepkiler sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Diğer taraftan İsrail güçleri cuma günü Akile'nin cenezesinde de yas tutanlara saldırmıştı. Hatta Akile'nin tabutu bile yere düşmüştü. Avrupa Birliği de Akile'nin cenazesinde "İsrail polisinin uyguladığı gereksiz güç kullanımı karşısında dehşete düştüğünü" açıkladı.İsrail güvenlik güçlerinin zulümleri bu şekilde sürerken arka planda da bir diğer zulmün yaşandığı ortaya çıktı. Otobüslerle taşınan İsrailli yerleşimciler, Ebu Akile'nin cenaze törenine katılan Filistinlilere ait El Halil'deki inşaat halindeki bir binayı işgal etti. Binanın tepesine İsrail bayrakları asan Yahudiler, o anları ise cep telefonlarıyla kaydetti. Masafer Yatta köyünde bulunan 9 çocuklu bir aile, İsrail askerleri tarafından yıkıma hazırlanan evlerinden zorla atıldı.