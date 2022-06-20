İngıltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı General Sir Patrick Sanders, tüm ordu mensuplarına cephede Rusya ile yüzleşmeye hazır olun mesajı gönderdi. Geçen hafta göreve başlayan Sir Patrick, BBC tarafından görülen 16 Haziran tarihli mesajda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, İngiliz ordusunun ülkeyi korumaya ve kara savaşlarına hazır olması gerektiğini gösterdiğini vurguladı. Sir Patrick, ordunun Rusya'yı yenecek bir kapasiteye sahip olması gerektiğini belirtti. Bir savunma kaynağı, Savunma Bakanlığı'nın iç ağında yayınlanan mesajın tonunun şaşırtıcı olmadığını; tüm orduların savaşmak için eğitim almasına rağmen son dönemde koşulların açıkça değiştiğini söyledi.